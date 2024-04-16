В НАТО раскрыли серьезную уязвимость в безопасности Европы перед Россией Вице-адмирал Мальтер: морская инфраструктура Европы уязвима перед Россией

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Сеть подводных коммуникаций, от которых зависит безопасность Европы, крайне уязвима, заявил вице-адмирал Объединенного командования ВМС НАТО Дидье Мальтер. По его словам, которые приводит The Guardian, обеспечить их безопасность в условиях гибридного противостояния с Россией практически невозможно.

Более 90% [коммуникаций] интернета находится под водой, все каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимостей, — заявил Мальтер.

Он отметил, что НАТО должно быть защищено и стабильно использовать подводную инфраструктуру, которая обладает жизненной важностью. Однако постоянное наблюдение за «каждым кабелем» — очень сложная задача, пояснил адмирал. Мальтер добавил, что коммуникации затрагивают около миллиарда гражданских лиц в странах — членах Альянса.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что лидерам стран, входящих в состав НАТО, следует вести себя более сдержанно и менее воинственно в отношении России. По словам лидера республики, его немного беспокоит возможность глобального конфликта Североатлантического альянса с РФ, однако такой вариант маловероятен. Стубб добавил, что опасения о действиях России за пределами Украины безосновательны до 2030 года.