В НАТО раскрыли сценарий, которого боятся ВСУ Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ боятся повторного удара ВС РФ по Киеву из-за усталости Запада

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Власти и Вооруженные силы Украины опасаются повторного удара ВС России по Киеву, написал ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fotyfive. По мнению эксперта, российская армия готовит зимнее наступление на украинскую столицу, чтобы вынудить президента Владимира Зеленского пойти на уступки и склонить его к переговорам. По словам офицера, западные союзники Киева уже устали от вооруженного конфликта.

Потенциальное зимнее наступление на Киев или другие части Украины, вероятно, будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Украины, которые испытывают усталость от войны после почти десяти месяцев войны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, — высказался Атламазоглу.

При этом эксперт считает, что преимущество в данном конфликте принадлежит Украине.

Ранее полковник США в отставке, экс-сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву в настоящее время нечем восполнять потери в вооруженных силах.