В НАТО призвали готовиться к трудным боям Столтенберг: Украине и НАТО надо готовиться к трудным боям против России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Украина и НАТО должны готовиться к трудным и длительным боевым действиям, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в Twitter (Х). По его словам, это нужно, чтобы отбросить ВС России, при этом он подчеркнул, что Москву не стоит недооценивать.

Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских, — заявил он.

Он добавил, что самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя». Столтенберг снова заявил, что нет какой-либо системы вооружений, которая бы сама по себе изменила ситуацию на поле боя.

Столтенберг ранее назвал ситуацию в зоне конфликта на Украине сложной. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева. Кроме того, он выразил желание обсудить текущую обстановку с министрами обороны стран Евросоюза.

Генсек Североатлантического альянса также сообщил, что члены НАТО продолжат помогать Украине, несмотря на отказ Словакии от передачи очередного военного пакета. В ходе своего выступления на пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак он заявил, что такая стратегия отвечает интересам безопасности всех членов организации.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Столтенбергу пора смириться с победой России в СВО «при любых раскладах». По его словам, руководитель НАТО после полуторагодового «кукареканья» о превосходстве армии Украины над вооруженными силами всех стран мира вынужден консультироваться с опытными генералами НАТО.