Адвокат Алексич: Сербия начнет процесс против НАТО из-за урановых бомбежек Адвокат Алексич заявил, что Сербия начнет процесс против НАТО из-за «урановых бомбардировок» Югославии в 1999 году

Фото Russell Gordon/Russell Gordon / DanitaDelimont./Global Look Press

НАТО сослалась на иммунитет к ответственности за военные преступления, ответив на иски сербских военнослужащих, которые заболели раком из-за применения силами военно-политического блока обедненного урана в 1999 году во время бомбардировок Югославии, сообщил сербский адвокат Срджан Алексич. По его словам, такой ответ, которого ждали много месяцев, дает возможность команде защиты начать процесс против Альянса, пишет ТАСС.

Да, совершенно точно, я получил ответ. НАТО ссылается на иммунитет и считает, что не отвечает за военные преступления, — отметил он.

Юрист отметил, что незаконная агрессия не дает право НАТО получить иммунитет по документу 2005 года. По его словам, с января 2020-го он подал три иска против Альянса от имени бывших и действующих сербских и югославских военных.

В процессе против НАТО примут участие итальянский адвокат Анджело Тарталья, член международной группы адвокатов, которая борется за права сербов — жертв агрессии, а также итальянский медицинский эксперт Рита Чели. Она работала в команде по защите итальянских солдат, пострадавших от последствий воздействия обедненного урана.

Сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление НАТО о том, что военно-политический блок обладает иммунитетом. Сербский политолог считает, что организация прекратит своё существование. По его словам, все в Сербии надеются на победу России и на появление нового миропорядка.

В 1999 году на фоне вооруженных столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остаётся неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.