Военные учения НАТО вышли из-под контроля в Болгарии

https://static.news.ru/photo/51786eaa-c07e-11eb-a0ad-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/facebook.com

Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. «Заигравшиеся» солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла, передаёт «Российская газета».

По словам работников предприятия, люди в форме перелезли через забор, по-английски приказали всем стоять на месте, потом распределились на группы и осмотрели все помещения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижения семерых солдат. Очевидцы отметили, что снаружи местность контролировали ещё двенадцать вооружённых американцев.

Для меня налицо противозаконное вторжение в частную собственность, — заявил адвокат директора фирмы. Юрист также считает, что гражданские лица оказались под угрозой убийства военными.

Накануне несколько штурмовиков Су-22М4К, принадлежащих Военно-воздушным силам Польши, прибыли на авиабазу НАТО Эмари под Таллином. Эти самолёты Варшава получила от СССР в рамках военного сотрудничества Организации Варшавского договора.

Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.