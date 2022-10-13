Генсек НАТО пообещал «помогать Украине, но не более»

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

В случае военного конфликта НАТО необходимо следовать пятой статье устава, исходя из которой Альянс должен защищать своих партнеров, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. Во время пресс-конференции после переговоров министров обороны стран организации он отметил, что НАТО будет помогать Украине, «но не более», так как страна не является членом Альянса.

Но что касается Украины — она не член Альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более, — пообещал Столтенберг в эфире пресс-конференции, трансляцию которой вел Global News.

Столтенберг уточнил, что Киев получает топливо, зимнее обмундирование, медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины.

Ранее генсек НАТО заявил, что министры обороны государств Альянса договорились нарастить запасы оборудования, вооружений и боеприпасов. Также они решили увеличить численность сил сверхбыстрого реагирования в восточной части блока.