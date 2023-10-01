В НАТО ответили на вопрос о размещении нового ядерного оружия в Европе В НАТО заявили, что не планируют размещать новое ядерное оружие в Европе

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

НАТО не планирует размещать новое ядерное оружие в Европе, заявила глава директората по ядерной политике Североатлантического альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat. Она пояснила, что НАТО пока вообще не планирует никак менять свои базы ядерного оружия на европейской территории.

При этом Кокс утверждает, что российские официальные лица часто говорят о возможности применения ядерного оружия. По ее словам, Альянс должен очень серьезно относиться к таким угрозам.

Мы не можем просто сказать, что они шутят или говорят несерьезно, — указала Кокс.

Она подчеркнула, что ядерное сдерживание НАТО основано на соответствующем вооружении США, Великобритании и Франции.

29 сентября на сайте Североатлантического альянса была опубликована статья, в которой высказывается предположение, что в случае гипотетической войны с НАТО Россия, возможно, прибегнет к первому применению ядерного оружия. Автор публикации — бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер считает, что это служит обоснованием для призыва усилить «ядерное сдерживание» на восточных границах Альянса.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у России нет сдерживающих факторов применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что его использование возможно в случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет РФ или нанести удар по ее критической инфраструктуре.