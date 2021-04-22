В НАТО отреагировали на завершение военных учений на юге России

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В Североатлантическом альянсе считают важными «любые шаги по деэскалации со стороны России». Об этом РИА Новости рассказал представитель Альянса, комментируя завершение военных учений России на юге страны.

Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины, — заявил собеседник агентства.

По его словам, Альянс призывает Россию соблюдать международные обязательства и вывести все силы с украинской территории.

В Крыму в учениях были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. В манёврах участвовали Южный военный округ, Черноморский флот, Каспийская флотилия и соединения ВДВ.

Экипажи военно-транспортной авиации выполняли полёт в едином строевом порядке на интервалах и дистанциях 300 метров и три километра между воздушными судами, при выброске десанта на высоте 600 метров боковые и продольные интервалы сокращались. В учениях были задействованы военно-транспортная авиация, истребители Су-27, которые изолировали районы десантирования. Управление воздушным строем осуществлялось с борта самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах страны были завершены. С 23 апреля начнётся возвращение войск в пункты постоянной дислокации.