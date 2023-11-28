В НАТО отреагировали на увеличение сил Альянса на границе Финляндии с РФ Столтенберг: Финляндия не просила НАТО прислать силы на границу с Россией

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Финляндия не просила НАТО увеличить присутствие военных сил Альянса в стране в связи с миграционной ситуацией на границе с Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные запросы Хельсинки в Альянс не оправлял.

Никаких запросов об увеличении присутствия НАТО не было, — сказал он.

Как сообщалось ранее, КПП на российско-финской границе будут закрыты для беженцев до 13 декабря. На грузовой транспорт ограничение не распространяется. В сложившейся ситуации премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обвинил Россию.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия огородила себя от мирового большинства, закрыв КПП на российской границе. По ее словам, финские власти ударили по своим же гражданам, стремясь испортить отношения с Москвой.

Финляндия изначально закрыла на границе с РФ четыре КПП до 18 февраля 2024 года, объяснив решение наплывом нелегальных мигрантов. 22 ноября финские власти решили закрыть еще три из оставшихся пунктов пропуска до 23 декабря 2023 года. Продолжал работу только КПП «Рая-Йоосеппи» («Лотта»). К полному закрытию границы призывала замглавы правительства страны Риикка Пурра, заявляя, что наплыв беженцев является угрозой нацбезопасности.