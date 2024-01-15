В НАТО оценили публикацию сценария войны с Россией Чиновник НАТО Сартс: «секретный документ» о войне с РФ является сценарием учений

Фото: NATO

Опубликованный СМИ «секретный документ» о войне НАТО с Россией является лишь сценарием учений, заявил директор Центра стратегических коммуникаций Альянса Янис Сартс в Twitter (Х). Он объяснил, что планы тренировочных маневров всегда моделируют воображаемую ситуацию с участием реальных государств.

Bild получил сценарий учений, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами. Существующие страны и географические регионы теперь более применимы, — написал он.

Политик подчеркнул, что публикация не является секретным разведывательным анализом, действительно прогнозирующим атаку РФ. Министерство обороны Германии достоверность материала не подтверждало.

На новости о его появлении отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав анализ «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию.

Изначально журналисты сообщили, что Германия работает над планом войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию бундесвера, может начаться летом 2025 года. При этом отмечается, что эскалация могла бы начаться в феврале 2024 года с активного наступления ВС РФ на украинские позиции.