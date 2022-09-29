В НАТО обещали ответить на удары по инфраструктуре В НАТО пообещали решительно ответить на нападение на критически важную инфраструктуру

Фото: Jennifer Andrade/U.S. Marine Corps

НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ, говорится в заявлении Альянса. Таким образом в блоке отреагировали на инциденты с газопроводами «Северный поток».

Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами. Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ, — говорится в документе.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства.