В НАТО не стали сообщать о контактах с Россией за последние 24 часа Столтенберг: НАТО не будет сообщать о контактах с Россией за последние 24 часа

Фото: shutterstock

НАТО не будет сообщать о своих контактах с Россией за последние 24 часа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания Совета НАТО, посвященного инциденту с падением ракеты в Польше, передает ТАСС. По его словам, стороны сохраняют военные каналы коммуникации.

У нас есть военные каналы коммуникации с Россией. Но я не могу вдаваться в детали о том, какие были контакты за последние 24 часа, — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета, была выпущена Россией. Некоторое время спустя он проинформировал партнеров по НАТО и G7, что инцидент стал результатом работы украинской системы ПВО. Польский лидер Анджей Дуда также заявил, что с высокой долей вероятности ракета была украинской. Он подчеркнул, что у Варшавы нет доказательств запуска ракеты с российской стороны.

Накануне польские СМИ сообщили о падении двух ракет в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете.