Одно требование Киева загнало страны НАТО в тупик РИА Новости: в НАТО поспорили о нанесении ударов по России

Фото: Army Staff Sgt. Bruce Daddis, National Guard

Между лидерами стран Североатлантического альянса намечается раскол по вопросу разрешения Украине наносить удары западным оружием по территории России, сообщило РИА Новости. Несколько представителей НАТО разрешили такие удары, против выступают Италия и Германия.

По данным агентства, с просьбой разрешить удары по России произведенными в США снарядами Киев недавно обратился к главе Пентагона Ллоиду Остину. Идею одобряют в Госдепе США, но в администрации американского лидера Джо Байдена идут дискуссии по этому поводу.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал такое решение. По его мнению, нельзя допускать перерастания конфликта на Украине в Третью мировую войну. В Италии также заявили, что не отправят ни одного военного на Украину.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран — участниц Евросоюза обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. По его словам, сегодня эти дебаты набирают обороты. Глава евродипломатии при этом не уточнил, к какому решению пришли министры иностранных дел европейских стран.