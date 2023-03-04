В НАТО испугались «подводного флота Путина» Newsweek: в НАТО забили тревогу из-за возможностей «подводного флота России»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Спуск на воду атомной подводной лодки проекта 885М «Красноярск» в Северодвинске, 2021 год

Страны НАТО опасаются возможностей подводного флота России, сообщает американский журнал Newsweek. По данным издания, Москва обладает одним из наиболее разнообразных подводных флотов в мире. Отмечается, что некоторые российские подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, — говорится в статье.

Newsweek ранее писал, что новые подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск», которые Россия получит до конца 2023 года, станут проблемой для США и НАТО. По мнению научного сотрудника Центра военно-морского анализа (CNA) Джеффри Эдмондса, российские подлодки остаются грозной силой ВМФ страны и новые субмарины не станут исключением.

Подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» оснащены улучшенными системами маневрирования и обновленной системой управления оружием, а также имеют более низкий уровень шума, чем у их предшественников, пишет издание.

Немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт заявил, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Он отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул аналитик.