«В Нарве все за Россию»: датский телеканал нашел союзников Москвы в НАТО Датский телеканал TV 2: русские в Нарве поддержат Россию в случае войны с Эстонией

Местные жители эстонской Нарвы, которые являются этническими русскими, поддерживают спецоперацию России на Украине. Если возникнет вооруженный конфликт между Россией и Эстонией, они примут сторону Москвы, сообщает датский телеканал TV 2.

Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте, — отмечается в сюжете телеканала.

Его журналисты поговорили с местными жителями и выяснили, что они не разделяют позицию Запада по отношению к России.

Путин делает для России все. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине, — пояснил местный житель Анатолий.

Он добавил, что горожане поддержат Москву при гипотетическом конфликте России и Эстонии.

Я точно будут с русскими. В Нарве все за Россию, — подчеркнул мужчина.

Пенсионерка Людмила Толомпойко выразила мнение, что мир с Россией зависит от властей Эстонии, которым следует быть «благоразумнее и дипломатичнее».