В Нарве уволили 10 полицейских за плохое знание эстонского языка

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять сотрудников полиции преимущественно русскоязычного города Нарва в Эстонии уволили со службы за недостаточное знание государственного языка, пишет Postimees.rus. Отмечается, что они смогут вернуться, если получат необходимую категорию знания эстонского. Средний возраст уволенных составляет 46 лет.

Владение эстонским языком на категорию С1 для сотрудника департамента полиции и погранохраны — это требование, прописанное в законе. Полиция не может сама нарушать закон, — сказал местный префект.

Отмечается, что в 2017 году в Идаской префектуре работали 67 человек, которые не владели эстонским на должном уровне. При этом языковой департамент регулярно проводил проверки и неоднократно делал предписания исправить ситуацию. Сначала подтвердить знание эстонского на категорию С1 нужно было до 1 ноября 2022 года, затем срок продлили на год, но ситуацию это не исправило.

Ранее эстонская полиция возбудила административное дело против двух мужчин за то, что они на улице проигрывали гимн России. Отмечается, что пьяные мужчины вынесли во двор многоквартирного дома в Таллине проигрыватель и на полную громкость включили российский гимн. Согласно законодательству Эстонии, задержанным мужчинам грозит денежный штраф в размере до €1200 или арест.

До этого эстонские правоохранители оштрафовали на €500 мужчину, который инициировал использование наклейки «Я русский» на автомобилях в Прибалтике. Его личность устанавливали несколько недель, за это время мужчина успел запустить в интернете продажи своего творчества.