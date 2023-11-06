127 британских компаний признались в нарушении санкций против России

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С начала 2022 года в нарушении антироссийских санкций признались 127 компаний Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на данные британского Минфина. Они уведомили правительство страны в добровольном порядке, так как это, согласно законодательству, позволяет в будущем снизить сумму штрафа.

FT приводит данные ведомства по состоянию на 17 мая 2023 года. Всего с начала специальной военной операции России на Украине британские власти внесли в санкционные списки свыше 1600 частных лиц и компаний.

Российские санкции за пределами России воспринимаются более остро, чем другие в прошлом. <...> Возможно, если вы посмотрите на иранский режим или сирийский режим, там просто не было таких взаимосвязей между экономиками, — рассказала партнер юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин.

В субботу, 4 ноября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз в скором времени представит очередной пакет санкций против России. По ее словам, ограничения коснутся импорта и экспорта товаров, а также потолка цен на нефть и ужесточения мер по обходу санкций.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада продолжат оказывать санкционное давление на Москву, несмотря на то что испытывают дефицит идей и сами сталкиваются с проблемами. Он подчеркнул, что американские и европейские власти понимают, что санкционные ограничения наносят ущерб государствам, которые эти рестрикции вводили.