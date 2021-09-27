В «Нафтогазе» борьбу с Россией сравнили с боксёрским поединком

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев продолжит борьбу за транзит российского газа и после ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». Противостояние Киева и Москвы он сравнил в эфире телеканала «Украина» с поединком боксёров Александра Усика и Энтони Джошуа.

Он пояснил, что британский боксёр гораздо крупнее и сильнее украинского спортсмена, однако тот одержал победу благодаря своей технике и мастерству.

Так же мы побеждали раньше «Газпром», будучи «андердогами», никто не верил, что можем победить, — заявил Витренко.

Он добавил, что Киеву поможет выйти победителем в противостоянии с Москвой правовая обоснованность его позиции.

Ранее в «Газпроме» заявили что несмотря на проблемы с сертификацией «Северного потока — 2», планы запустить его до конца 2021 года и прокачать 5,6 млрд кубометров газа сохраняются в силе.

Украина же, по словам замминистра энергетики страны Елены Зеркаль, может остаться без транзита газа из-за запуска трубопровода. С ней согласились в Верховной раде. Депутат Алексей Кучеренко отметил, что страна оказалась в крайне невыгодном положении из-за отсутствия контракта с «Газпромом» и рекордных биржевых цен на газ.