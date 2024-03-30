В Мюнхене усилили безопасность из-за угрозы теракта на футбольном матче В ФРГ усилили безопасность из-за угрозы теракта на матче «Баварии» с «Боруссией»

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

В Мюнхене полиция усилила меры безопасности на матче чемпионата Германии по футболу между командами «Бавария» и «Боруссия» из-за возможной угрозы теракта, сообщило DPA со ссылкой на правоохранителей. По данным агентства, причиной стала фотография со стадионом и зрителями, которая незадолго до игры появилась в соцсети Twitter (X).

Правоохранительные органы в ФРГ не исключили, что фото со спортивной арены могли распространить приверженцы «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В мюнхенской полиции и ведомстве по уголовным делам после изучения фото не обнаружили в нем никаких признаков конкретной угрозы. Несмотря на это, присутствие силовиков на стадионе «Альянц Арена» и вокруг него во время игры решили усилить.

Матч начался в 20:30 мск, как и планировалось. Представитель полиции уточнил, что обычно на таких играх за порядком следят 300–500 правоохранителей, но в этот раз их будет больше. Конкретное число силовиков, которых дополнительно задействовали, в МВД не назвали.

На момент публикации заканчивается первый тайм, со счетом 0:1 в пользу «Боруссии». Мяч в ворота баварцев на 10-й минуте отправил Карим Адейеми.

Ранее власти Франции повысили уровень угрозы безопасности в стране до максимального после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил, что радикальные исламистские группировки могут планировать теракты во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.