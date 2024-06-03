В Мюнхене неизвестный застрелил мужчину и скрылся на Audi Bild: в Мюнхене вертолет разыскивает подозреваемого в убийстве мужчины

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В Мюнхене на юге Германии после стрельбы на улице обнаружили тело местного жителя, пишет Bild. По имеющейся информации, этому предшествовал конфликт между двумя мужчинами. Злоумышленник после преступления скрылся на автомобиле Audi A4 темного цвета. Полиция разыскивает подозреваемого на вертолете.

В настоящее время место преступления в районе Мильбертсхофен оцепили, там работают правоохранители. Полиция утверждает, что угрозы для горожан нет.

В Эквадоре ранее убили участницу конкурса «Мисс Эквадор — 2022» от провинции Лос-Риос Лэнди Паррагу. Ее местонахождение вычислили по фотографии тарелки с севиче из осьминога. Модель застрелили прямо в ресторане, где она обедала. Полиция подозревает в убийстве Парраги вдову торговца наркотиками Леандро Нореро. После смерти в его телефоне обнаружили фотографии модели и переписку о дорогостоящих подарках.

Ранее кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» в штате Герреро Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса застрелили во время финального митинга предвыборной кампании. Когда политик находился в толпе избирателей, к нему со спины подошел злоумышленник, который выхватил пистолет и выстрелил в затылок.