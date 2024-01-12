В МВФ рассказали, как Украина может использовать финансовую помощь В МВФ допустили использование Украиной финансовой помощи в интересах ВСУ

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Международный валютный фонд (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины предоставила средства министерству финансов страны для поддержки бюджета, передает РИА Новости. Однако, как утверждают представители МВФ, использование этих денежных ресурсов не ограничено определенными статьями расходов и могут использоваться в том числе для обороны.

МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов, — заявил представитель МВФ.

Ранее премьер-министр Британии объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.

Также Сунак пообещал, что Британия поставит Украине крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но в поставку включат и продукцию иностранных партнеров.