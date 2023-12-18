В МВФ оценили возможности Украины «продержаться» без помощи Запада Глава МВФ Георгиева: Украина продержится пару месяцев без денежной помощи Запада

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Украина способна выдержать всего пару месяцев без внешней финансовой помощи, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью британской газете Financial Times. Если за это время ЕС и США не решат вопрос с финансированием Киева, могут возникнуть серьезные трудности, уверена она.

Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив. В США и Европе будет продолжаться работа по утверждению новых пакетов помощи. В целом я по-прежнему смотрю на ситуацию с оптимизмом и считаю, что им удастся обеспечить финансирование, — заявила Георгиева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит выделение средств из бюджета ЕС Украине. По его словам, у организации нет денег, поэтому все решения, подразумевающие финансовую помощь Киеву, будут заблокированы.

Также сообщалось, что большинство стран Евросоюза не поддерживает идею о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Европейские чиновники заявили, что предложение, выдвинутое Испанией, не отвечает приоритетам объединения, а также не позволяет Киеву быстро получить прибыль с таких активов.