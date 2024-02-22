В МВФ назвали условие жизнеспособности Украины МВФ: жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жизнеспособность Украины зависит от своевременной иностранной помощи, заявила на брифинге журналисту РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, в том числе важное значение имеет финансовая поддержка США. В Варшаве, уточнила она, в настоящее время все еще продолжает работу миссия МВФ, которая проводит уже третий пересмотр программы финансовой помощи Украине.

Своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, критически важна, чтобы страна оставалась на пути финансовой и внешней жизнеспособности, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Украина близка к тому, чтобы достичь соглашения с МВФ на предоставление $900 млн. Bloomberg отметил, что это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов Евросоюза в случае, если Конгресс США не одобрит выделение более $60 млрд на помощь стране.

По сведениям журналистов, Украина рассчитывает достичь договоренности с организацией о выделении очередных средств из кредита в $15,6 млн. Они станут первыми из четырех платежей, ожидаемых Украиной в этом году на общую сумму $5,4 млрд, в рамках утвержденной в 2023 году полномасштабной программы.

До этого стало известно, что Киев прорабатывает план сохранения потока средств от МВФ на случай, если помощь от Вашингтона будет окончательно заблокирована. В число предусматриваемых манипуляций вошли повышение налогов и сокращение расходов. Киев представит план МВФ во время визита представителей фонда.