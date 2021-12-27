В МВД Великобритании назвали Россию «враждебным государством»

Россия, Китай и Иран «враждебно настроены» по отношению к Соединённому Королевству. Об этом заявил государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс в интервью газете Telegraph.

В ходе беседы журналист попросил министра назвать самые «вызывающе враждебные страны», с которыми приходится контактировать Великобритании. Хайндс отметил, что «трудно дать исчерпывающий список».

Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов, — сказал он.

По данным издания, в качестве угроз подразумевается наличие шпионов и военных в состоянии боевой готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

Также министр назвал ещё одну враждебную страну — ею стала КНДР.

Ранее издание Daily Express писало, что командующие Вооружёнными силами Великобритании могут принять решение об эвакуации военного контингента с Украины в случае начала войны. По данным издания, у британских военных уже подготовлен план эвакуации в Польшу. Сообщается, что большая часть британских военных на Украине находится в городе Яворов Львовской области, а ещё одна группа офицеров штаба дислоцируется в Киеве.