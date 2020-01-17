Пресс-служба МВД Украины прокомментировала появившуюся в Интернете информацию, что Нацгвардия (НГУ) может быть наделена полномочиями разведки.
В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.
Согласно этому документу, Нацгвардия не имеет права быть органом разведки. Однако отдельные её подразделения могут привлекаться к выполнению задач с целью разведывательного обеспечения применения НГУ в районе операции украинских войск в Донбассе, пояснили в МВД Украины.
Предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее применять её подразделения в зоне боевых действий и сохранить жизни личного состава,
Ранее NEWS.ru писал, что в Италии осудили бойца Нацгвардии Украины за убийство фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.
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