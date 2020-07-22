В МВД Украины оценили выполнение Зеленским требований захватчика в Луцке

https://static.news.ru/photo/16595a44-cbee-11ea-91ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский всё сделал правильно, выполнив требования террориста Максима Плохого, захватившего автобус с людьми в Луцке. С таким заявлением выступил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Глава государства по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне». По мнению Геращенко, Зеленский был прав, ведь самое дорогое — это жизни людей. В автобусе были захвачены 13 человек, ни один из них в итоге не пострадал. А другие действия со стороны президента могли привести к иным последствиям.

Правоохранители задержали Плохого, предъявили ему обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Полиция составила психологический портрет преступника, сделав вывод, что от него можно было ожидать чего угодно.

Как отметил Геращенко, Плохой чуть не убил первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Президент, в свою очередь, показал, что любит своих людей, выполнив требование террориста. Зеленский создал условия, чтобы захватчик сдался.

Правоохранители установили личность за 10–15 минут и нашли его книгу, которую анализировали психологи. Сразу был сделан его психологический портрет, что этот человек недоволен жизнью, с комплексом мании величия, и недоволен на весь в мир за то, что его жизнь, в частности, прошла в местах лишения свободы, — заявил замминистра в эфире телеканала «1+1».

Ранее сообщалось, что злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 21 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Затем было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Как выяснилось, настоящее имя захватчика Максим Кривош. Сообщалось, что он родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.

Как передавал NEWS.ru, Зеленский раскрыл детали переговоров, которые он лично провёл с мужчиной, захватившим в Луцке автобус с пассажирами.

По словам политика, разговор длился не более десяти минут и в его ходе захватчик заложников признался, что его слова о якобы раненом пассажире были блефом.