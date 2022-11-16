В МВД Украины оценили ущерб от ракетных атак Глава МВД Украины Монастырский: в результате ударов 15 ноября повреждены более 30 объектов инфраструктуры

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Более 30 объектов инфраструктуры Украины повреждены 15 ноября в результате ракетных ударов, заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский в эфире телеканала «Рада». По его словам, сейчас на местах специалисты изучают повреждения, будет дана «оценка ущерба».

Из-за масштабной ракетной атаки на Украину поражены более 30 объектов инфраструктуры, — сказал Монастырский.

Министр добавил, что «в большинстве случаев украинская ПВО сработала».

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о попаданиях по объектам критической инфраструктуры. Взрыв также произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, взрыв прогремел в Ровно — административном центре Ровненской области. Часть города осталась без света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны 15 ноября было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре страны 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.