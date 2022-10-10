В МВД Украины назвали число погибших и раненных при взрывах в Киеве

Фото: Соцсети

После обстрелов в Киеве погибли пять человек, еще 12 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В Госслужбе Украины также сообщили о погибших и раненных при взрывах в Киеве.

По состоянию на сейчас подтверждена гибель пяти и ранение 12 киевлян, - заявил советник.

Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага также заявила о травмированных и погибших в результате нескольких взрывов в Киеве и разных местах.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным источников, в городе было слышно как минимум четыре громких хлопка. Предположительно, в городе работают системы противовоздушной обороны. Эту информацию подтверждает и мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также взрывы слышны во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на Западе страны отключено электричество.