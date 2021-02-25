В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов

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Решение Голосеевского районного суда Киева заблокировать на территории Украины сотни российских сайтов является незаконным. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, заявление в судебную инстанцию подал некий гражданин, который утверждал, будто на этих интернет-ресурсах размещена порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal и портал «Банки.ру», посчитав их «орудием преступления», передаёт «РБК-Украина» со ссылкой на МВД республики.

Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором, — пообещал Геращенко.

Ранее NEWS.ru писал, что в череде очередных блокировок судебная система Украины подвергла обструкции и национальные площадки. В частности, под блокировку попали несколько сайтов, зарегистрированных в украинском сегменте Интернета.