В МВД Сербии сообщили о незаконной прослушке президента Вучича

https://static.news.ru/photo/27437dac-7f1d-11eb-9b85-96000091f725_660.jpg Александар Вучич Фото: facebook.com/vucicaleksandar

Президент Сербии Александар Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более полутора тысяч раз, сообщил глава МВД Сербии Александар Вулин. По этому факту было заведено уголовное дело, оно передано в прокуратуру.

МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1572 прослушанных телефонных разговора. Эти разговоры передавались функционерам МВД. МВД завершило следствие, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе, — цитирует ТАСС Вулина.

Глава МВД уточнил, что прослушивался сам президент, его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

Как писал NEWS.ru, сербские правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал по телефону президенту страны Александру Вучичу, его сыну и заместителю мэра Белграда. Подозреваемый 1979 года рождения был задержан совместно с Агентством безопасности и информации. В настоящее время мужчина помещён под стражу на 48 часов, дело передано в прокуратуру.

Инцидент произошёл на фоне сообщений полиции об угрозах безопасности сербского лидера. По словам начальника управления уголовной полиции Богдана Пушича, на Вучича могли совершить покушение во время открытия памятника основателю Сербского государства Стефану Немане, которое состоялось 27 января.