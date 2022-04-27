В МВД Приднестровья рассказали об инциденте у крупнейшего склада оружия

Фото Министерство обороны ПМР

В ночь на 27 апреля в небе над селом Колбасна в Приднестровье заметили несколько беспилотников, сообщила пресс-служба МВД ПМР. В Telegram-канале ведомства говорится, что летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Там также указали, что утром 27 апреля с украинской стороны в направлении села Колбасна были произведены выстрелы, о пострадавших не сообщается.

Утром 27 апреля в 08:45 с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала, — говорится в сообщении.

Утром 27 апреля агентство «Новости Приднестровья» сообщило о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.