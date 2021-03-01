В МВД Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной

https://static.news.ru/photo/5c96626e-7a98-11eb-8d89-96000091f725_660.jpg Фото: bmi.bund.de

В Министерстве внутренних дел ФРГ, отвечая на вопрос, есть ли у жены оппозиционера Алексея Навального Юлии гражданство Германии, заявили, что «отдельные индивидуальные случаи» не комментируют, так как они подпадают под закон о защите персональных данных.

Мы не комментируем отдельные индивидуальные случаи, — заявили РИА Новости в МВД ФРГ, отвечая на соответствующий запрос.

Это же подтвердил и официальный представитель МВД на брифинге.

Кроме того, в ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) пояснили, что вопросами предоставления гражданства в Германии занимаются ведомства по натурализации и они «по причине защиты персональных данных не предоставляют справок по отдельным случаям процедуры натурализации».

Как писал NEWS.ru, дизайнер Артемий Лебедев попросил прощения у Юлии Навальной за публикацию фейкового поста. Ранее он опубликовал фото немецкого удостоверения личности, на которое монтажом добавлено изображение Навальной, взятое из интервью журналу «Афиша». Фотография содержала ещё ряд неточностей, среди которых указание на немецкую национальность женщины и неверное написание её фамилии. Лебедев сопроводил пост текстом «„Медуза“, прокомментируй». Через некоторое время дизайнер сам признался, что фотография была фейком. Он отметил, что обычно проверяет все факты, а сейчас «с инвалидным интернетом в океане» ему это делать сложно. Лебедев признался, что поторопился и запостил фейк до того, как начал обсуждать с экспертами признаки подлинности.

Навальная не приняла его извинений и выразила уверенность, что он просто трус, который боится ответственности за публикацию поддельных документов. Она отметила, что дизайнер не стал удалять пост с ложной информацией, так как хочет его дальнейшего распространения.