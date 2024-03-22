В МВД Германии назвали число немцев, участвующих в СВО МВД Германии: в зоне СВО присутствует более 20 немцев-экстремистов

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Федеральное министерство внутренних дел Германии подтверждает, что в зоне проведения спецоперации задействован 21 немец, все они причастны к экстремизму или политически мотивированным преступлениям, сообщает издание Berliner Zeitung. Информацию подтвердила руководитель отдела контроля за немецкими гражданами, принимающими участие в военных действиях, Нэнси Фазер.

Федеральные органы безопасности собирают данные только о людях с немецким гражданством, имеющих связь с экстремизмом или политически мотивированными преступлениями. <...> На сегодняшний день 14 из этих 21 гражданина Германии имеют конкретные доказательства фактического участия в боевых действиях со стороны конфликта (трое проукраинских, одиннадцать пророссийских), — ответили в немецкой полиции.

Кроме того, в МВД известно о «незначительном количестве проукраински настроенных немецких граждан», погибших во время участия в боевых действиях. Издание предполагает, что количество немецких добровольцев, сражающихся на стороне Украины, гораздо выше. Подведомственный полиции отдел регистрирует только людей, связанных с политическим экстремизмом. У МВД нет статистики по людям, которые, по мнению властей, не придерживаются крайних политических взглядов.

В издании напомнили, что недавно в результате артобстрела российской артиллерии погиб бывший солдат бундесвера. Известно, что 37-летний гражданин Германии попал под обстрел своего беспилотного разведывательного подразделения.

Ранее сообщалось, что российские разведчики обнаружили группу иностранных бойцов у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский предположил, что они могут быть наемниками из Польши и Грузии.