В МВД Франции назвали возможную причину начала гражданской войны в стране

Избрание на пост президента Франции лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен станет причиной разногласий среди населения страны и может привести к началу гражданской войны. Об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен. По его мнению, политик является «самым опасным человеком в стране.

Опасность Ле Пен, по мнению министра внутренних дел Франции, заключается в том, что она на грядущих президентских выборах «скорее всего» выйдет во второй тур. Дарманен подчеркнул, что идею политика о «нулевой миграции» невозможно выполнить технически, кроме того, фактическое прекращение притока мигрантов «нежелательно» для будущего Франции.

Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война, — сказал глава МВД в интервью Le Journal du Dimanche.

Очередные выборы президента Франции намечены на апрель 2022 года. В настоящее время о желании выдвинуть свои кандидатуры заявили более трёх десятков человек. В их числе — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, крайне правый лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго и другие.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон о намерении выдвинуть свою кандидатуру официально пока не объявлял. При этом в интервью газете Le Parisien он сообщил о том, что хочет участвовать в выборах.