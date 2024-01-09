В МВД Финляндии ответили на вопрос об открытии КПП на границе с Россией Глава МВД Финляндии: КПП на границе с РФ останутся закрытыми после 14 января

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Финляндия не намерена возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией после 14 января, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в эфире телеканала MTV3. По ее словам, решение по данному вопросу будет принято кабмином Финляндии 11 января.

Ситуация требует того, чтобы мы снова полностью закрыли границу, — сказала министр.

Глава ведомства добавила, что не может раскрыть разведданные, которые могут стать основанием для продления срока закрытия границы. Она лишь отметила, что ситуация с мигрантами на границе с Россией не изменилась.

Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран. К 30 ноября были закрыты все КПП, работа которых была приостановлена до 13 декабря. 14 декабря была ненадолго возобновлена работа двух КПП, но 15-го числа граница была закрыта полностью до 14 января.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия не пострадает от закрытия границ с Финляндией. По ее словам, взаимная торговля РФ как с этой страной, так и с Европой в целом уже деградировала. Оборот составляет менее $1 млн, поэтому закрытие границ абсолютно никак не скажется на России.