В Монпелье начались массовые беспорядки после победы сборной Франции на ЧМ

Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Фанаты сборных Франции и Марокко устроили массовые беспорядки на улицах города Монпелье после очередного матча на ЧМ-2022. Сборная Франции одолела сборную Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал. Видео с улиц французских городов публикуют Telegram-каналы.

По предварительным данным, в результате стычек болельщиков уже есть пострадавшие.Беспорядки зафиксированы в Авиньоне и в Брюсселе. В Париже полиция стягивает силы на центральные улицы для обеспечения порядка, задействованы пять тысяч полицейских. Еще 20 тысяч силовиков привлечены к усилению охраны порядка по всей стране.

В Брюсселе полиция пытается прекратить стычки между марокканцами и французами с помощью водомётов и слезоточивого газа. В ответ летят камни и петарды. Марокканские болельщики заставили француза убрать с балкона национальный флаг, выстрелив в него несколько раз из фейерверка.

Газета Le Figaro уточняет, что массовые беспорядки между футбольными фанатами сейчас происходят в Ницце. Несколько групп агрессивно настроенных людей устроили потасовку на площади Массена. Люди в капюшонах напали на марокканских болельщиков с криками криками «Долой арабов!», «Мы у себя дома!». Обе стороны запускали в сторону друг друга фейерверки, бросали камни и бутылки, а также мусор из контейнеров на улицах. Полицейские использовали слезоточивый газ для разгона толпы.

Несколько дней назад в Париже полиция задержала 42 человека в ходе массовой акции футбольных болельщиков. На Елисейских Полях собрались около 20 тысяч фанатов сборной Франции и Марокко, которые 10 декабря оформили себе путевки в полуфинал чемпионата мира по футболу. Авторы отмечают, что болельщики использовали фаеры и фейерверки, в то время как полиция отвечала слезоточивым газом.