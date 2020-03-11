Бал Роз учредила мать ныне правящего князя Альбера II актриса Грейс Келли. Он стал изюминкой в череде мероприятий, проводящихся в Монако. В нём принимают участие члены княжеской семьи и медийные персоны. В 2019 году на 65-м Балу Роз почтили память модельера Карла Лагерфельда.
Ранее директор и основатель всемирной туалетной организации Джек Сим заявил, что основной причиной быстрого распространения COVID-19 является свойство людей забывать о правилах личной гигиены сразу после вирусной эпидемии, писал NEWS.ru.