https://static.news.ru/photo/7097eaee-643c-11ea-b572-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Каролина и Карл Лагерфельд Фото: AP/TAСС

Традиционный Бал Роз, проходивший в Монако ежегодно с 1954 года, отменили на фоне распространения по миру COVID-19. Благотворительное мероприятие должно было пройти 21 марта.

Организаторы бала сообщили, что он будет проведён в другое время. Новая дата будет выбрана в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса, отмечает Daily Mail.

Бал Роз учредила мать ныне правящего князя Альбера II актриса Грейс Келли. Он стал изюминкой в череде мероприятий, проводящихся в Монако. В нём принимают участие члены княжеской семьи и медийные персоны. В 2019 году на 65-м Балу Роз почтили память модельера Карла Лагерфельда.

Ранее директор и основатель всемирной туалетной организации Джек Сим заявил, что основной причиной быстрого распространения COVID-19 является свойство людей забывать о правилах личной гигиены сразу после вирусной эпидемии, писал NEWS.ru.