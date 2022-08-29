В Молдавии опровергли сообщения о раздаче таблеток от радиации Медики в Молдавии опровергли сообщения о раздаче йодида калия медучреждениям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители национального агентства общественного здоровья Молдавии опровергли заявление главы Минздрава страны Бориса Гылкэ о том, что таблетки йодида калия были распределены по медучреждениям, передает Agora. По их словам, лекарства действительно были переданы Молдавии из Румынии, однако в сейчас они находятся в специальных центрах общественного здравоохранения.

При этом в агентстве отметили, что таблетки от радиации есть в каждом районном центре и муниципальном образовании страны, и в случае поступления приказа они будут в срочном порядке розданы.

Они не распределяются по учреждениям первичного звена. Препараты находятся в территориальных центрах здравоохранения в различных районных центрах и муниципальных образованиях. Мы обеспечили каждый район, <...> если будут указания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, они будут розданы, — говорится в сообщении.

Ранее Европейский союз согласился начать создавать запас медикаментов и защитных средств на случай защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов. По данным Reuters, это решение принято на фоне обеспокоенности из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. В перечень защитной экипировки войдёт оборудование для обеззараживания, а также перчатки, маски и другие предметы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.