В молдавской Гагаузии сошли с рельсов грузовые вагоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в Гагаузии, на юге Молдавии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ). Отмечается, что на месте инцидента уже работают спасательные бригады и полиция.

Вечером на участке железной дороги между Кульмой и Чадыр-Лунга произошел инцидент на железной дороге, в результате которого шесть вагонов, заполненных зерном, отстегнулись и сошли с путей. Предварительная причина происшествия — чрезвычайно высокая температура, вызвавшая потерю прочности рельсов. Поезд, состоящий из 61 грузового вагона, следовал со станции Басарабяска в порт Рени (Украина), — уточнили в пресс-службе ЖДМ в Кишиневе.

Все обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

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