https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Молдавские врачи зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом на территории страны.

48-летняя женщина прилетела из Италии рейсом Болонья — Кишинёв. У неё была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Её состояние оценивают как тяжёлое. Положение больной усугубилось из-за ожирения и сахарного диабета. Сейчас заражённой оказывают необходимую помощь, передаёт ТАСС.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 7 марта на Мальте был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом — пациенткой стала 12-летняя девочка.