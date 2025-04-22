В Молдавии запретили праздновать День Победы на главной площади страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация Кишинева постановила, что 9 мая на главной площади Молдавии будут отмечать День Европы, сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале. Те же, кто хочет отметить День Победы, должны будут найти для этого другие места.

Закончилось рабочее совещание в мэрии города Кишинева, посвященное подготовке к мероприятиям, которые пройдут в нашей столице 9 мая. Был озвучен сюрприз от властей: представитель госканцелярии правительства заявил, что 9 мая на главной площади страны будет отмечаться только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может, — сообщает Петрович.

Он отметил, что в этот день на главной площади Кишинева будет открыт европейский городок, в его работе будут принимать участие правительство, глава Молдавии и 21 посольство государств Евросоюза. Что же касается людей, намеренных праздновать именно День Победы, то на данный момент им ничего не предложили и, как предполагает активист, будут пытаться выдавить на соседние улицы, создавая угрозу здоровью и жизни.

Петрович добавил, что сегодня активисты комитета предложили госканцелярии придумать взвешенное решение вопроса, чтобы отметить 9 Мая достойно и без агрессии. По его словам, следующее заседание по этому вопросу состоится 24 апреля.

Ранее молдавский политик Виктория Шапа заявила, что действующие власти страны сделали из России главного виновника всех проблем. По ее словам, Москва стала «универсальным оправданием» любых проблем, от слабой экономики до разрушенных дорог.