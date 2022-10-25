В Молдавии запретили майнинг в целях экономии электроэнергии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Молдавии в целях экономии электроэнергии временно запретили майнинг криптовалют и импорт необходимого для этого оборудования, передает ТАСС. Комиссия по чрезвычайным ситуациям республики также предупредила граждан о возможных перебоях в электроснабжении в часы пиковой нагрузки и предложили не пользоваться лифтами.

Запрещается деятельность по майнингу криптоактивов и импорт специализированного оборудования для майнинга криптовалюты, — сообщает агентство.

Кроме того, администраторам коммерческой недвижимости посоветовали сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температуру внутри зданий обязали снизить до плюс 19 градусов, а в нерабочее время — до 15.

Предприятиям водоснабжения и канализации рекомендовано регулировать режим работы насосов таким образом, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в пиковые часы. Такие же рекомендации получили компании с энергоемким производством. Органы местного самоуправления призвали рассмотреть возможность снизить яркость уличного освещения в населенных пунктах.

Евросоюз ранее утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает полный запрет для россиян иметь криптокошельки. До этого запрет касался только сумм свыше €10 тысяч.