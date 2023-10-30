В Молдавии заблокировали сайты более 30 российских СМИ

На территории Молдавии заблокированы сайты 31 российского СМИ, сообщается на сайте Службы информации и безопасности республики. Там пояснили, что информация на этих ресурсах способна вызвать напряженность или социальные конфликты.

Среди ресурсов, к которым был ограничен доступ в Молдавии, сайты информационных агентств ТАСС и «Интерфакс», «Ведомостей», «Парламентской газеты», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Известий», портал «Лента.ру» и других.

Ранее стало известно, что Кишинев ограничил доступ к ряду новостных общественно-политических СМИ на русском языке в Молдавии. Среди них Первый канал, «Россия 1», НТВ и RT.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, это решение молдавских властей нарушает принцип свободы слова. По ее словам, среднесрочная цель подобной политики — вытеснение русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства Молдавии. В перспективе же, считает Захарова, Молдавию может ждать политическая цензура. Также она отметила, что блокировка произошла на фоне предвыборной кампании.

В начале октября президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью изданию Financial Times, что самую большую угрозу национальной безопасности республики представляет Россия. Она подчеркнула, что Кишинев впервые говорит об этом открыто. По ее словам, эта ситуация подчеркивает стратегическое партнерство Кишинева со странами ЕС и членами НАТО.