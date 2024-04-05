МИД Молдавии утверждает, что упавший на территории страны дрон — российский

Министерство иностранных дел Молдавии утверждает, что упавший 4 апреля в приграничном с Украиной районе страны беспилотник принадлежит России, передает ТАСС. В ведомстве осудили Москву в связи с запуском военного беспилотника, «который использовался для нанесения ударов по Украине».

Как заявили в молдавском ведомстве, это не первый случай находки в стране обломков дронов. Дипломаты утверждают, что в предыдущий раз это случилось порядка двух месяцев назад. 4 апреля ТАСС писал, что молдавские пограничники сообщили об обнаружении возле села Этулия Вулканештского района в 500 м от границы фрагментов беспилотника «Герань-2».

В феврале сотрудники погранслужбы Молдавии обнаружили фрагменты беспилотника Shahed на юге республики возле границы с Украиной. Там предположили, что летательный аппарат был сбит украинскими военными в ходе атаки беспилотников в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе страны.

В марте военные Польши заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство этой страны. По их данным, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.