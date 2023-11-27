В Молдавии требуют отставки правительства из-за гибели людей в метель Оппозиция в Молдавии выступила за отставку властей после гибели людей в метель

Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Андрей Спыну

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова требует отставки правительства страны, сообщила пресс-служба фракции. Она винит власти в гибели людей во время обрушившейся на страну метели. Руководство партии считает, что власти должны были обеспечить должную подготовку, чтобы избежать подобных трагедий.

Правительство не смогло обеспечить должную подготовку к снегопаду. Не обошлось без человеческих жертв: два человека погибли, десятки получили ранения, обморожения и другие формы увечий. В свете всего вышесказанного ПСРМ требует немедленной отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, а также главы инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри, — говорится в сообщении.

Представители оппозиции добавили, что никакие подготовительные меры не были приняты даже после предупреждения метеорологов. Отдельное возмущение вызывает тот факт, что не было проведено ни одного собрания для обсуждения ситуации. По словам оппозиционеров, заседания могут проводиться лишь для закупки дорогого газа и принятия мер, направленных против конкурентов на выборах.

Президент Молдавии Майя Санду тем временем посетила Киев. Она также приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине Евромайдана.