В Молдавии стартовали выборы в местные органы власти

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В Молдавии начались выборы глав администраций населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов, сообщает Sputnik.Молдова. В общей сложности жителям республики предстоит избрать около 900 мэров и свыше 11 000 местных советников.

Мэры населенных пунктов выбираются в рамках прямого голосования. Победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов. Если никому из претендентов на пост это не удастся, 19 ноября будет проведен второй тур. Мониторинг выборов будет осуществляться более 1500 наблюдателей, из которых примерно треть — иностранные.

Согласно данным ЦИК республики, на должности мэров и советников претендуют 57,3 тыс. кандидатов от 35 партий и одного избирательного блока, а также 1174 независимых кандидата. В избиркоме отметили, что возраст каждого пятого кандидата на должность советника составляет от 18 до 35 лет. Среди претендентов на должности мэров треть составляют женщины.

По данным опроса общественного мнения, которые приводит ТАСС, примерно пятая часть избирателей (19,9%) готова поддержать кандидатов от правящей Партии действия и справедливости (ПДС). За представителей оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова намерены голосовать 13,2% респондентов, за кандидатов от Национального альтернативного движения хотят отдать голоса 8,4% избирателей. Рейтинг остальных партий на уровне погрешности в 3%.

Ранее руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяца обвинил Россию в попытке вмешательства в местные выборы. Он заявил, что Москва «нелегально финансирует избирательные кампании некоторых кандидатов, а также подкупает избирателей и распространяет дезинформацию». При этом каких-либо доказательств в подтверждение своих слов не представил, но подчеркнул, что спецслужбы республики ими располагают.