В Молдавии сообщили о троекратном увеличении числа проектов с НАТО Посол Молдавии в Бельгии Чиботару: число проектов республики с НАТО выросло в три раза

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Глава миссии Молдавии при НАТО, посол страны в Бельгии Виорел Чиботару сообщил, что количество проектов Кишинева с Альянсом в рамках Программы укрепления обороноспособности республики за год выросло втрое. Так в Альянсе отреагировали на просьбы республики о помощи, рассказал дипломат в эфире радио Moldova.

НАТО попросило Молдавию сформулировать просьбы о помощи... После изучения этого списка было принято политическое решение, сформулированное НАТО — индивидуальная поддержка, то есть расширенная поддержка для Молдавии. В мае 2022 года было шесть проектов на бумаге, три реальных проекта, сейчас у нас 18 проектов с НАТО, — подчеркнул Чиботару.

Он уточнил, что Кишинев просил у Североатлантического альянса оказать помощь, связанную с организацией вооруженных сил, а также с подготовкой правоохранительных органов, например, карабинеров. По словам Чиботару, на реализацию совместных проектов отведен период от трех до шести месяцев.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва посчитает любые провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию. По его словам, российская армия обеспечит защиту российского миротворческого контингента и военных складов в Колбасне, на выводе которых настаивает Молдавия.