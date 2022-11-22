В Молдавии сообщили, что поставки газа из России сократятся в два раза Мининфраструктуры Молдавии: поставки газа из России с декабря сократятся на 56,5%

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

С декабря поставки газа от «Газпрома» в Молдавию сократятся на 56,5% от необходимого объема, сообщил в соцсетях государственный секретарь Министерства инфраструктуры республики Константин Боросан. Ранее стало известно, что в ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

В настоящее время используются транспортные мощности, зарезервированные на ежегодном аукционе. Таким образом, с 1 декабря 2022 года поставки природного газа от ГП «Газпром» в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного «Молдовагазом» и «Газпромом», — написал Боросан.

Ранее в российской газовой компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. Он сообщил, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.