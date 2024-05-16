В Молдавии решили сменить поставщиков электроэнергии Moldpres: Молдавия намерена стать частью энергорынка ЕС до вступления в Союз

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Днестровская ГЭС

Молдавия стремится стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как вступит в Европейский союз, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью агентству Moldpres. По его словам, ЕС является мировым лидером в продвижении возобновляемых источников энергии и декарбонизации экономики.

Посредством строительства физической инфраструктуры взаимосвязи, а также посредством переложения европейского законодательства и введения в действие электронных торговых платформ Молдавия соединяется с европейскими рынками. У нас есть все шансы стать частью европейского энергетического рынка еще до того, как мы станем членом ЕС, — сказал Парликов.

Ранее эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов напомнил, что львиную долю всей электроэнергии Молдавия получает от Днестровской ГЭС, которая находится на территории Приднестровья. Днестровская ГЭС, в свою очередь, принадлежит «Газпрому», хоть и опосредованно.

Как сообщалось, глава МИД Молдавии Михай Попшой считает, что предпосылок для улучшения отношений с Россией не наблюдается, сейчас они находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю. Он уточнил, что это может произойти при одном условии — в случае окончания СВО.