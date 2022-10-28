В Молдавии рассказали, во сколько им обойдется российский газ «Молдовагаз»: цена российского газа снизится до 821$ за кубометр

Фото: moldovagaz.md

Закупочная цена российского газа для Молдавии снизится более чем на 20%, с 1031$ до 821$, сообщил в своем Telegram-канале глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его словам, новая цена будет применяться с ноября 2022 года. Также он отметил, что ежедневно Молдавия получать ~5,7 млн кубометров.

ПАО «Газпром» подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО «Молдовагаз» 821,58 долларов США за тысячу кубометров, — говорится в сообщении Чебана.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил, что власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом» без риска прекращения поставок. Российский экспортер ранее снизил цену за газ для Молдавии с $1882 за тысячу кубометров до $1031.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств «Молдовагазом» по оплате топлива до 20 октября 2022 года. Расторжение контракта возможно в любой момент из-за грубого нарушения сроков соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».

В «Газпроме» отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.